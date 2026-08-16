قیمت امروز Noble USDC

قیمت لحظه‌ ای Noble USDC (USDC.N) در حال حاضر برابر با $ 1.0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USDC.N به USD برابر با $ 1.0 برای هر USDC.N می‌ باشد.

توکن Noble USDC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 114,272,181 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 114.22M USDC.N می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USDC.N در بازه‌ ای بین $ 0.988256 (حداقل) و $ 1.012 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.79 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.477017 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USDC.N طی یک ساعت گذشته به میزان -0.27% و در هفت روز اخیر به میزان +0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 77.43K رسیده است.

اطلاعات بازار Noble USDC (USDC.N)

ارزش بازار $ 114.27M$ 114.27M $ 114.27M حجم (24 ساعته) $ 77.43K$ 77.43K $ 77.43K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 114.25M$ 114.25M $ 114.25M سرمایه در گردش 114.22M 114.22M 114.22M عرضه کل 114,218,917.207316 114,218,917.207316 114,218,917.207316

ارزش بازار فعلی Noble USDC برابر است با $ 114.27M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 77.43K. عرضه در گردش USDC.N برابر است با 114.22M، و عرضه کل آن 114218917.207316 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 114.25M است.