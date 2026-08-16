قیمت امروز Fishwar

قیمت لحظه‌ ای Fishwar (FISHW) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FISHW به USD برابر با $ 0 برای هر FISHW می‌ باشد.

توکن Fishwar در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 43,003 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 11.03B FISHW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FISHW در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00185884 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FISHW طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Fishwar (FISHW)

ارزش بازار $ 43.00K$ 43.00K $ 43.00K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 222.52K$ 222.52K $ 222.52K سرمایه در گردش 11.03B 11.03B 11.03B عرضه کل 57,076,697,777.0 57,076,697,777.0 57,076,697,777.0

ارزش بازار فعلی Fishwar برابر است با $ 43.00K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FISHW برابر است با 11.03B، و عرضه کل آن 57076697777.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 222.52K است.