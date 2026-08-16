قیمت امروز MetaArena

قیمت لحظه‌ ای MetaArena (TIMI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.42% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TIMI به USD برابر با $ 0 برای هر TIMI می‌ باشد.

توکن MetaArena در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 235,327 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 364.35M TIMI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TIMI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.101369 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TIMI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -5.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.24K رسیده است.

اطلاعات بازار MetaArena (TIMI)

ارزش بازار $ 235.33K$ 235.33K $ 235.33K حجم (24 ساعته) $ 2.24K$ 2.24K $ 2.24K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M سرمایه در گردش 364.35M 364.35M 364.35M عرضه کل 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

ارزش بازار فعلی MetaArena برابر است با $ 235.33K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.24K. عرضه در گردش TIMI برابر است با 364.35M، و عرضه کل آن 2100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.36M است.