قیمت امروز Kindred Labs

قیمت لحظه‌ ای Kindred Labs (KIN) در حال حاضر برابر با $ 0.00214847 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KIN به USD برابر با $ 0.00214847 برای هر KIN می‌ باشد.

توکن Kindred Labs در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 316,228 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 147.19M KIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KIN در بازه‌ ای بین $ 0.00212749 (حداقل) و $ 0.00223014 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.11089 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0018311 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KIN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +4.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.87K رسیده است.

اطلاعات بازار Kindred Labs (KIN)

ارزش بازار $ 316.23K$ 316.23K $ 316.23K حجم (24 ساعته) $ 8.87K$ 8.87K $ 8.87K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M سرمایه در گردش 147.19M 147.19M 147.19M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Kindred Labs برابر است با $ 316.23K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.87K. عرضه در گردش KIN برابر است با 147.19M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.15M است.