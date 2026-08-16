قیمت امروز Fiamma BTC

قیمت لحظه‌ ای Fiamma BTC (FIABTC) در حال حاضر برابر با $ 61,009 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FIABTC به USD برابر با $ 61,009 برای هر FIABTC می‌ باشد.

توکن Fiamma BTC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,018,647 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 16.70 FIABTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FIABTC در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 132,563 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 58,037 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FIABTC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 47.24 رسیده است.

اطلاعات بازار Fiamma BTC (FIABTC)

ارزش بازار $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M حجم (24 ساعته) $ 47.24$ 47.24 $ 47.24 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M سرمایه در گردش 16.70 16.70 16.70 عرضه کل 16.69676922 16.69676922 16.69676922

ارزش بازار فعلی Fiamma BTC برابر است با $ 1.02M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 47.24. عرضه در گردش FIABTC برابر است با 16.70، و عرضه کل آن 16.69676922 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.02M است.