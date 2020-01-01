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برترین توکن‌ های تجمیع‌کننده‌ی Dex بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش تجمیع‌کننده‌ی Dex را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1677
-0.18%
0.00%
-8.27%
$ 556.15M
$ 707.36K
2
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08254
0.00%
-0.48%
-2.11%
$ 116.55M
$ 696.51K
3
Talus
Talus
US
$ 0.0175
-1.84%
+1.56%
-60.53%
$ 38.63M
$ 48.00M
4
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.008767
+0.31%
-11.97%
-0.70%
$ 35.40M
$ 9.92M
5
SwftCoin
SwftCoin
SWFTC
$ 0.002292
+0.09%
-3.97%
-5.44%
$ 22.96M
$ 23.45M
6
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.021
-0.34%
+1.97%
+8.83%
$ 19.62M
$ 3.56M
7
JOE
JOE
JOE
$ 0.02904
+1.05%
+4.44%
-3.21%
$ 13.24M
$ 2.06M
8
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0.02109
+1.76%
-16.67%
-15.11%
$ 9.20M
$ 5.72M
9
Hera Finance
Hera Finance
HERA
$ 1.17
0.00%
-0.04%
-3.31%
$ 5.44M
$ 6.38K
10
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
$ 0.00402307
+0.03%
-0.00%
-4.31%
$ 3.25M
$ 17.62K
11
Piteas
Piteas
PTS
$ 0.03714427
-2.56%
+0.08%
+11.34%
$ 2.60M
$ 1.27K
12
BlockTrader365
BlockTrader365
BT365
$ 0.01891911
-0.01%
0.00%
-0.69%
$ 1.89M
$ 597.86
13
Odos
Odos
ODOS
$ 0.00074032
-1.32%
+0.01%
-7.39%
$ 1.18M
$ 195.80K
14
GoPulse
GoPulse
GO
$ 0.057914
-0.02%
+0.15%
+7.29%
$ 998.02K
$ 994.47
15
ParaSwap
ParaSwap
PSP
$ 0.00094666
-0.50%
+0.02%
-4.03%
$ 918.93K
$ 11.22
16
Hummingbot
Hummingbot
HBOT
$ 0.00061106
0.00%
+0.00%
-1.71%
$ 377.85K
$ 8.55
17
Obsidian
Obsidian
OBS
$ 3.757E-5
0.00%
+1.20%
+15.25%
$ 374.61K
--
18
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0.0005968
-0.16%
-0.01%
-8.59%
$ 238.64K
$ 2.73K
19
Haystack
Haystack
HAY
$ 0.00788282
-0.02%
+0.01%
-15.58%
$ 215.83K
$ 76.87
20
Fly
Fly
FLY
$ 0.0044841
0.00%
+0.01%
-29.28%
$ 77.10K
$ 715.99
21
Ooga Booga
Ooga Booga
OOGA
$ 0.00059592
0.00%
--
-1.66%
$ 56.52K
$ 6.45
22
edgeX
edgeX
EDGE
$ 0.3032
-0.23%
-3.17%
-22.40%
--
$ 356.88K

سوالات متداول

توکن‌ های تجمیع‌کننده‌ی Dex چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های تجمیع‌کننده‌ی Dex به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 22 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $829.38M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن تجمیع‌کننده‌ی Dex چیست؟
در میان توکن‌ های دسته تجمیع‌کننده‌ی Dex که در MEXC رصد می‌شوند، توکن JOE با ثبت تغییر قیمتی 4.44% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن تجمیع‌کننده‌ی Dex در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 22 توکن از دسته تجمیع‌کننده‌ی Dex را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص تجمیع‌کننده‌ی Dex می‌توان به JUP, 1INCH, US اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته تجمیع‌کننده‌ی Dex چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های تجمیع‌کننده‌ی Dex در حال حاضر حدود $829.38M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش تجمیع‌کننده‌ی Dex، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.