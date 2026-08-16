قیمت امروز ParaSwap

قیمت لحظه‌ ای ParaSwap (PSP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PSP به USD برابر با $ 0 برای هر PSP می‌ باشد.

توکن ParaSwap در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 923,177 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.09B PSP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PSP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.1 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PSP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.20% و در هفت روز اخیر به میزان -2.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 39.72 رسیده است.

اطلاعات بازار ParaSwap (PSP)

ارزش بازار $ 923.18K$ 923.18K $ 923.18K حجم (24 ساعته) $ 39.72$ 39.72 $ 39.72 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 923.18K$ 923.18K $ 923.18K سرمایه در گردش 1.09B 1.09B 1.09B عرضه کل 970,704,673.2369972 970,704,673.2369972 970,704,673.2369972

ارزش بازار فعلی ParaSwap برابر است با $ 923.18K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 39.72. عرضه در گردش PSP برابر است با 1.09B، و عرضه کل آن 970704673.2369972 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 923.18K است.