قیمت امروز Fly

قیمت لحظه‌ ای Fly (FLY) در حال حاضر برابر با $ 0.00448426 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.65% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FLY به USD برابر با $ 0.00448426 برای هر FLY می‌ باشد.

توکن Fly در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 77,099 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 17.19M FLY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FLY در بازه‌ ای بین $ 0.00445454 (حداقل) و $ 0.00449386 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.326125 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00401944 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FLY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -30.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 763.51 رسیده است.

اطلاعات بازار Fly (FLY)

ارزش بازار $ 77.10K$ 77.10K $ 77.10K حجم (24 ساعته) $ 763.51$ 763.51 $ 763.51 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 441.98K$ 441.98K $ 441.98K سرمایه در گردش 17.19M 17.19M 17.19M عرضه کل 98,563,310.08539729 98,563,310.08539729 98,563,310.08539729

ارزش بازار فعلی Fly برابر است با $ 77.10K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 763.51. عرضه در گردش FLY برابر است با 17.19M، و عرضه کل آن 98563310.08539729 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 441.98K است.