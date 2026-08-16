قیمت امروز Odos

قیمت لحظه‌ ای Odos (ODOS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ODOS به USD برابر با $ 0 برای هر ODOS می‌ باشد.

توکن Odos در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,154,704 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.60B ODOS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ODOS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04904018 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ODOS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.81% و در هفت روز اخیر به میزان -11.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 220.11K رسیده است.

اطلاعات بازار Odos (ODOS)

ارزش بازار $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M حجم (24 ساعته) $ 220.11K$ 220.11K $ 220.11K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.22M$ 7.22M $ 7.22M سرمایه در گردش 1.60B 1.60B 1.60B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Odos برابر است با $ 1.15M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 220.11K. عرضه در گردش ODOS برابر است با 1.60B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.22M است.