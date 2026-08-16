قیمت امروز ShapeShift FOX

قیمت لحظه‌ ای ShapeShift FOX (FOX) در حال حاضر برابر با $ 0.00393741 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.91% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FOX به USD برابر با $ 0.00393741 برای هر FOX می‌ باشد.

توکن ShapeShift FOX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,177,619 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 622.36M FOX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FOX در بازه‌ ای بین $ 0.00394489 (حداقل) و $ 0.00405386 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.65 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FOX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.78% و در هفت روز اخیر به میزان -6.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.08K رسیده است.

اطلاعات بازار ShapeShift FOX (FOX)

ارزش بازار $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M حجم (24 ساعته) $ 11.08K$ 11.08K $ 11.08K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.94M$ 3.94M $ 3.94M سرمایه در گردش 622.36M 622.36M 622.36M عرضه کل 1,000,001,337.0 1,000,001,337.0 1,000,001,337.0

ارزش بازار فعلی ShapeShift FOX برابر است با $ 3.18M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.08K. عرضه در گردش FOX برابر است با 622.36M، و عرضه کل آن 1000001337.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.94M است.