BlockTrader365BT365 چیست

BlockTrader365 and its platform token $BT365 enables users to make better trading decisions by only providing the most valuable onchain data about a token and its holders behavior. The platform charges a small fee for conduction transactions, which is used for buying back the $BT365 token. By holding the $BT365 token users can gain access to valuable onchain data, and get a boosted point score on the trading leaderboard.

پیش‌ بینی قیمت BlockTrader365 (USD)

ارزش BlockTrader365 (BT365) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BlockTrader365 (BT365) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BlockTrader365 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BlockTrader365 را بررسی کنید!

BT365 به ارزهای محلی

توکنومیکس BlockTrader365 (BT365)

درک، توکنومیکس BlockTrader365 (BT365) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BT365 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BlockTrader365 (BT365) امروز BlockTrader365 (BT365) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BT365 به واحد USD برابر است با 0.03062832 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BT365 نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.03062832 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BT365 نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار BlockTrader365 چقدر است؟ ارزش بازار BT365 برابر است با $ 3.06M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BT365 چقدر است؟ عرضه در گردش BT365 برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BT365 چقدر بوده است؟ BT365 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04230719 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BT365 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BT365 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01739058 USD رسید. حجم معاملات BT365 چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BT365 برابر است با -- USD . آیا BT365 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BT365 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BT365 مراجعه کنید.

