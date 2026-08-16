قیمت امروز Obsidian

قیمت لحظه‌ ای Obsidian (OBS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.75% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OBS به USD برابر با $ 0 برای هر OBS می‌ باشد.

توکن Obsidian در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 371,837 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.97B OBS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OBS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OBS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.42% و در هفت روز اخیر به میزان +12.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Obsidian (OBS)

ارزش بازار $ 371.84K$ 371.84K $ 371.84K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 371.84K$ 371.84K $ 371.84K سرمایه در گردش 9.97B 9.97B 9.97B عرضه کل 9,970,453,452.428427 9,970,453,452.428427 9,970,453,452.428427

ارزش بازار فعلی Obsidian برابر است با $ 371.84K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OBS برابر است با 9.97B، و عرضه کل آن 9970453452.428427 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 371.84K است.