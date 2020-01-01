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برترین توکن‌ های اکوسیستم Aptos بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Aptos را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,884.6
+0.05%
+0.25%
-1.74%
$ 227.37B
$ 24.42K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999112
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 183.02B
$ 18.21B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,164.34
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
5
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
6
USD1
USD1
USD1
$ 1
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 4.39B
$ 1.22M
7
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
8
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.07M
9
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 4.00M
10
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.435
0.00%
+0.63%
-0.76%
$ 504.92M
$ 100.46K
11
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5395
-0.02%
+0.75%
-9.75%
$ 448.11M
$ 130.54K
12
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002361
-0.04%
-0.42%
-4.84%
$ 207.67M
$ 98.71B
13
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,694
+0.05%
+0.00%
-2.87%
$ 187.02M
$ 613.66
14
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1234
+0.49%
+0.08%
-6.93%
$ 123.50M
$ 881.35K
15
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999813
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 113.39M
$ 1.61M
16
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,108.83
0.00%
0.00%
+0.37%
$ 95.33M
--
17
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
18
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002629
-0.04%
-0.76%
-3.17%
$ 26.25M
$ 3.21T
19
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01299
+0.23%
+1.48%
-12.88%
$ 12.99M
$ 4.31M
20
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06338
+0.19%
+0.33%
-2.18%
$ 7.47M
$ 187.67K
21
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02112
+0.09%
+2.03%
-5.25%
$ 5.87M
$ 2.69M
22
PACT
PACT
PACT
$ 0.0001449
+1.64%
+0.18%
+39.14%
$ 4.80M
$ 11.56K
23
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034386
+0.48%
-0.01%
-2.91%
$ 4.60M
$ 19.81K
24
Thala APT
Thala APT
THAPT
$ 0.535167
+0.08%
-0.00%
-10.04%
$ 3.79M
$ 920.77
25
Amnis Aptos
Amnis Aptos
AMAPT
$ 0.538234
+0.18%
0.00%
-9.33%
$ 3.41M
$ 119.37
26
Hyperion
Hyperion
RION
$ 0.1645
+0.12%
+0.43%
-0.30%
$ 3.13M
$ 334.48K
27
Hyperion Staked Aptos
Hyperion Staked Aptos
STAPT
$ 0.750856
0.00%
--
0.00%
$ 1.79M
$ 2.87K
28
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0.003459
0.00%
+3.53%
+3.99%
$ 1.70M
$ 55.58M
29
Amnis Staked Aptos Coin
Amnis Staked Aptos Coin
STAPT
$ 0.651656
0.00%
-0.00%
-10.07%
$ 1.31M
$ 85.27
30
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03643
+0.05%
+0.94%
+3.02%
$ 1.04M
$ 2.57M
31
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
0.00%
$ 1.02M
$ 47.24
32
Thala
Thala
THL
$ 0.00787931
0.00%
+0.00%
+6.70%
$ 567.10K
$ 42.30
33
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0.02386342
0.00%
--
-1.47%
$ 227.64K
$ 12.55
34
AURO USDA
AURO USDA
USDA
$ 0.999111
0.00%
--
0.00%
$ 224.75K
$ 1.68
35
Gui Inu
Gui Inu
GUI
$ 1.49871E-7
0.00%
-18.50%
0.00%
$ 83.31K
--
36
DooDoo
DooDoo
DOODOO
$ 0.01734152
+0.11%
-0.00%
-7.53%
$ 72.83K
$ 3.70
37
Kofi Aptos
Kofi Aptos
KAPT
$ 0.56229
0.00%
--
-1.62%
$ 57.39K
$ 72.54
38
BUBBLES
BUBBLES
BUBBLES
$ 3.803E-5
0.00%
-2.20%
0.00%
$ 38.03K
--
39
Move Dollar
Move Dollar
MOD
$ 0.996709
+0.01%
0.00%
+0.91%
$ 33.14K
$ 1.58K
40
AURO Finance
AURO Finance
AURO
$ 0.0001298
0.00%
--
0.00%
$ 16.07K
$ 0.01
41
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003348
-0.03%
+0.72%
+0.72%
--
$ 16.53M
42
Amnis Finance
Amnis Finance
AMI
$ 0.001099
+0.27%
+0.46%
+8.28%
--
$ 45.76M

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Aptos چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Aptos به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 42 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $509.62B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Aptos چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Aptos که در MEXC رصد می‌شوند، توکن PROPS با ثبت تغییر قیمتی 3.53% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Aptos در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 42 توکن از دسته اکوسیستم Aptos را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Aptos می‌توان به ETH, USDT, USDC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Aptos چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Aptos در حال حاضر حدود $509.62B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Aptos، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.