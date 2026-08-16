قیمت امروز Thala

قیمت لحظه‌ ای Thala (THL) در حال حاضر برابر با $ 0.00785226 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی THL به USD برابر با $ 0.00785226 برای هر THL می‌ باشد.

توکن Thala در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 565,268 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 71.99M THL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، THL در بازه‌ ای بین $ 0.0077135 (حداقل) و $ 0.00793245 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.13 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00708548 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز THL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +4.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 121.57 رسیده است.

اطلاعات بازار Thala (THL)

ارزش بازار $ 565.27K$ 565.27K $ 565.27K حجم (24 ساعته) $ 121.57$ 121.57 $ 121.57 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 785.23K$ 785.23K $ 785.23K سرمایه در گردش 71.99M 71.99M 71.99M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Thala برابر است با $ 565.27K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 121.57. عرضه در گردش THL برابر است با 71.99M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 785.23K است.