قیمت امروز Gui Inu

قیمت لحظه‌ ای Gui Inu (GUI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GUI به USD برابر با $ 0 برای هر GUI می‌ باشد.

توکن Gui Inu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 83,313 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 555.90B GUI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GUI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GUI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Gui Inu (GUI)

ارزش بازار $ 83.31K$ 83.31K $ 83.31K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 116.57K$ 116.57K $ 116.57K سرمایه در گردش 555.90B 555.90B 555.90B عرضه کل 777,777,777,777.0 777,777,777,777.0 777,777,777,777.0

ارزش بازار فعلی Gui Inu برابر است با $ 83.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GUI برابر است با 555.90B، و عرضه کل آن 777777777777.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 116.57K است.