AURO FinanceAURO چیست

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them. Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY. Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them. Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع AURO Finance (AURO) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت AURO Finance (USD)

ارزش AURO Finance (AURO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AURO Finance (AURO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AURO Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت AURO Finance را بررسی کنید!

AURO به ارزهای محلی

توکنومیکس AURO Finance (AURO)

درک، توکنومیکس AURO Finance (AURO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AURO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره AURO Finance (AURO) امروز AURO Finance (AURO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AURO به واحد USD برابر است با 0.00185438 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AURO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00185438 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AURO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار AURO Finance چقدر است؟ ارزش بازار AURO برابر است با $ 192.31K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AURO چقدر است؟ عرضه در گردش AURO برابر است با 103.52M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AURO چقدر بوده است؟ AURO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00737474 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AURO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AURO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00162986 USD رسید. حجم معاملات AURO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AURO برابر است با -- USD . آیا AURO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AURO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AURO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AURO Finance (AURO)