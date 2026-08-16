قیمت امروز BNB Tiger OG

قیمت لحظه‌ ای BNB Tiger OG (BNBTIGEROG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BNBTIGEROG به USD برابر با $ 0 برای هر BNBTIGEROG می‌ باشد.

توکن BNB Tiger OG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,197,077 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10,000,000,000,000.00T BNBTIGEROG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BNBTIGEROG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BNBTIGEROG طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -0.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BNB Tiger OG (BNBTIGEROG)

ارزش بازار $ 9.20M$ 9.20M $ 9.20M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.20M$ 9.20M $ 9.20M سرمایه در گردش 10,000,000,000,000.00T 10,000,000,000,000.00T 10,000,000,000,000.00T عرضه کل 9.999999999999999e+24 9.999999999999999e+24 9.999999999999999e+24

ارزش بازار فعلی BNB Tiger OG برابر است با $ 9.20M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BNBTIGEROG برابر است با 10,000,000,000,000.00T، و عرضه کل آن 9.999999999999999e+24 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.20M است.