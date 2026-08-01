قیمت امروز Ampleforth Governance

قیمت لحظه‌ ای Ampleforth Governance (FORTH) در حال حاضر برابر با $ 0.176517 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.51% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FORTH به USD برابر با $ 0.176517 برای هر FORTH می‌ باشد.

توکن Ampleforth Governance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,889,346 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.70M FORTH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FORTH در بازه‌ ای بین $ 0.166815 (حداقل) و $ 0.182026 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 180.47 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.153377 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FORTH طی یک ساعت گذشته به میزان -1.26% و در هفت روز اخیر به میزان -7.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 60.94K رسیده است.

اطلاعات بازار Ampleforth Governance (FORTH)

ارزش بازار $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M حجم (24 ساعته) $ 60.94K$ 60.94K $ 60.94K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M سرمایه در گردش 10.70M 10.70M 10.70M عرضه کل 15,297,897.14455933 15,297,897.14455933 15,297,897.14455933

ارزش بازار فعلی Ampleforth Governance برابر است با $ 1.89M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.94K. عرضه در گردش FORTH برابر است با 10.70M، و عرضه کل آن 15297897.14455933 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.70M است.