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برترین توکن‌ های صادرکننده استیبل کوین بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش صادرکننده استیبل کوین را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05722
+0.39%
+2.41%
+7.54%
$ 1.81B
$ 1.92M
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.56
+0.02%
+0.57%
-4.27%
$ 1.34B
$ 698.57
3
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05133
+0.08%
+0.59%
-3.43%
$ 1.20B
$ 1.11M
4
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08444
+0.11%
+0.14%
-2.26%
$ 784.86M
$ 1.70M
5
Curve
Curve
CRV
$ 0.2414
+0.04%
+0.92%
+1.56%
$ 365.53M
$ 1.49M
6
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001481
0.00%
+0.41%
-8.18%
$ 142.38M
$ 56.08M
7
RE
RE
RE
$ 0.46344
-0.60%
+2.83%
+11.61%
$ 72.58M
$ 240.32K
8
Keeta
Keeta
KTA
$ 0.09845
-0.32%
+2.69%
+1.49%
$ 54.45M
$ 635.94K
9
Spark
Spark
SPK
$ 0.01428
-0.07%
+0.85%
-2.26%
$ 39.92M
$ 4.00M
10
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06067
-0.15%
+0.86%
+1.03%
$ 27.73M
$ 926.12K
11
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2902
-0.45%
+1.08%
-9.20%
$ 25.53M
$ 193.99K
12
STBL
STBL
STBL
$ 0.0243
-0.16%
+4.15%
-2.41%
$ 17.04M
$ 3.60M
13
USUAL
USUAL
USUAL
$ 0.009038
-0.48%
+2.43%
-1.99%
$ 16.71M
$ 6.47M
14
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00007868
+0.03%
+0.45%
-2.21%
$ 13.50M
$ 704.40M
15
Tribe
Tribe
TRIBE
$ 0.307403
0.00%
0.00%
-1.16%
$ 11.53M
$ 9.13
16
ETHPlus
ETHPlus
ETH+
$ 2,059.47
0.00%
+0.00%
-1.52%
$ 7.52M
$ 9.68K
17
Resolv
Resolv
RESOLV
$ 0.01719
+0.29%
+1.06%
-2.43%
$ 7.01M
$ 3.62M
18
Solomon
Solomon
SOLO
$ 0.57687
0.00%
-0.04%
-9.49%
$ 6.59M
$ 32.10K
19
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.4038
+0.07%
+3.85%
+1.98%
$ 4.39M
$ 149.31K
20
Sperax
Sperax
SPA
$ 0.001885
+0.16%
-2.53%
-9.10%
$ 3.87M
$ 25.36M
21
Resupply
Resupply
RSUP
$ 0.112793
0.00%
+0.00%
-13.81%
$ 2.94M
$ 797.65
22
GAIB
GAIB
GAIB
$ 0.013
-0.23%
-0.31%
-0.39%
$ 2.65M
$ 4.25M
23
Ampleforth Governance
Ampleforth Governance
FORTH
$ 0.174964
-0.89%
+0.04%
-11.72%
$ 1.87M
$ 62.83K
24
HAI
HAI
HAI
$ 0.00173
+0.29%
+3.65%
+23.20%
$ 1.44M
$ 13.24M
25
Reflexer Ungovernance
Reflexer Ungovernance
FLX
$ 1.071
0.00%
+0.01%
-20.67%
$ 885.71K
$ 112.55
26
Prisma Governance Token
Prisma Governance Token
PRISMA
$ 0.00807057
-0.02%
--
+2.86%
$ 787.23K
$ 543.01
27
Qi Dao
Qi Dao
QI
$ 0.00519678
-0.02%
+0.03%
+0.78%
$ 718.94K
$ 10.58
28
Thala
Thala
THL
$ 0.00789844
+0.19%
+0.01%
+6.97%
$ 568.49K
$ 76.52
29
Elixir
Elixir
ELX
$ 0.00128056
-2.15%
+0.24%
+3.03%
$ 562.25K
$ 48.21K
30
Delpho USDV
Delpho USDV
USDV
$ 1.006
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 486.41K
$ 129.70K
31
Bucket Token
Bucket Token
BUT
$ 0.00088382
-0.83%
--
-2.28%
$ 373.34K
$ 113.17
32
Argonot
Argonot
ARGNOT
$ 4.02
0.00%
-0.06%
-41.23%
$ 337.80K
$ 3.94K
33
Capa
Capa
CAPA
$ 0.00127066
-0.23%
+0.03%
+5.21%
$ 199.58K
$ 66.62
34
Hubble
Hubble
HBB
$ 0.00202958
-0.03%
+0.00%
-0.21%
$ 139.84K
$ 2.73
35
Asymmetry Finance
Asymmetry Finance
ASF
$ 0.00797527
-0.01%
+0.01%
-2.49%
$ 136.19K
$ 70.16
36
dForce
dForce
DF
$ 9.726E-5
0.00%
+1.70%
+12.54%
$ 97.25K
--
37
ANGLE
ANGLE
ANGLE
$ 0.00017126
0.00%
--
-0.02%
$ 42.59K
$ 4.58
38
Novastro
Novastro
XNL
$ 0.0001173
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 23.46K
$ 35.98K
39
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.02749
+2.80%
+19.28%
+26.34%
--
$ 5.47M
40
Unitas
Unitas
UP
$ 0.41474
-0.62%
+4.39%
+14.91%
--
$ 146.44K
41
Perle
Perle
PRL
$ 0.3516
+0.37%
+1.70%
+26.65%
--
$ 719.83K
42
STABLE
STABLE
STABLE
$ 0.031379
-0.45%
+0.44%
-3.59%
--
$ 2.74M

سوالات متداول

توکن‌ های صادرکننده استیبل کوین چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های صادرکننده استیبل کوین به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 42 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $5.96B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن صادرکننده استیبل کوین چیست؟
در میان توکن‌ های دسته صادرکننده استیبل کوین که در MEXC رصد می‌شوند، توکن CHIP با ثبت تغییر قیمتی 19.28% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن صادرکننده استیبل کوین در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 42 توکن از دسته صادرکننده استیبل کوین را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص صادرکننده استیبل کوین می‌توان به WLFI, AAVE, SKY اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته صادرکننده استیبل کوین چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های صادرکننده استیبل کوین در حال حاضر حدود $5.96B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش صادرکننده استیبل کوین، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.