قیمت امروز AlphaArc

قیمت لحظه‌ ای AlphaArc (ALPHA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALPHA به USD برابر با $ 0 برای هر ALPHA می‌ باشد.

توکن AlphaArc در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,118.82 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.68M ALPHA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALPHA در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.078655 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALPHA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار AlphaArc (ALPHA)

ارزش بازار $ 15.12K$ 15.12K $ 15.12K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.12K$ 15.12K $ 15.12K سرمایه در گردش 999.68M 999.68M 999.68M عرضه کل 999,680,001.37891 999,680,001.37891 999,680,001.37891

ارزش بازار فعلی AlphaArc برابر است با $ 15.12K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ALPHA برابر است با 999.68M، و عرضه کل آن 999680001.37891 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.12K است.