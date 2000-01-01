خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های میم هوش مصنوعی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش میم هوش مصنوعی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,161.18
+0.04%
+0.39%
-2.91%
$ 1.27T
$ 2.99K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,884.57
+0.05%
+0.25%
-1.74%
$ 227.37B
$ 24.42K
3
Solana
Solana
SOL
$ 75.67
+0.13%
+0.64%
-1.84%
$ 43.84B
$ 197.22K
4
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 197.79
+0.07%
-0.09%
-3.28%
$ 2.18B
$ 3.34K
5
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.17769
+0.97%
+0.80%
+67.72%
$ 177.10M
$ 1.87M
6
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02465
+0.53%
-2.65%
-10.20%
$ 156.43M
$ 2.43M
7
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14192
-0.30%
+2.95%
+6.32%
$ 141.87M
$ 956.40K
8
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06457
+0.17%
+0.69%
-4.01%
$ 128.23M
$ 886.33K
9
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.008
+0.10%
-0.02%
-6.58%
$ 72.50M
$ 14.79K
10
S
S
S
$ 0.02237
+0.18%
+1.23%
-6.46%
$ 64.25M
$ 3.04M
11
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2502
+0.16%
-1.84%
+3.38%
$ 59.87M
$ 373.49K
12
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0007986
-0.08%
+1.63%
-10.06%
$ 55.08M
$ 80.60M
13
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.038678
+0.71%
+3.60%
+8.37%
$ 39.28M
$ 2.93M
14
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04308
-0.05%
+2.03%
+2.13%
$ 30.66M
$ 1.65M
15
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.034406
+2.76%
+12.03%
-80.89%
$ 29.36M
$ 48.98M
16
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02141
-0.47%
+5.83%
-3.93%
$ 27.72M
$ 3.06M
17
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01802
+0.50%
+1.87%
-10.28%
$ 17.96M
$ 3.57M
18
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.017257
+0.45%
+4.21%
-3.23%
$ 17.27M
$ 5.38M
19
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006206
-0.06%
+0.78%
-5.89%
$ 16.34M
$ 86.35M
20
Claude Crab
Claude Crab
CRABAI
$ 0.00154681
0.00%
--
0.00%
$ 14.69M
$ 4.97
21
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002447
+0.45%
+2.73%
-6.25%
$ 13.55M
$ 21.15M
22
AVA
AVA
AVA
$ 0.1809
+0.17%
+0.89%
-13.10%
$ 13.22M
$ 302.90K
23
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01299
+0.23%
+1.48%
-12.88%
$ 12.99M
$ 4.31M
24
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.9
-0.31%
+3.62%
-4.31%
$ 12.70M
$ 5.47K
25
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001676
+0.30%
-0.06%
-15.35%
$ 12.64M
$ 34.18B
26
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.012645
-0.64%
+1.16%
+10.24%
$ 12.61M
$ 5.40M
27
AriaAI
AriaAI
ARIA
$ 0.03367
+0.78%
+5.15%
+7.75%
$ 11.56M
$ 1.94M
28
Bitchemical Token
Bitchemical Token
BCHEM
$ 0.01351367
0.00%
--
0.00%
$ 11.48M
$ 10.00
29
$ 0.0147
0.00%
-2.06%
-6.42%
$ 10.48M
$ 3.75M
30
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 2.747E-5
-1.04%
0.00%
-2.55%
$ 9.92M
--
31
The AI Prophecy
The AI Prophecy
ACT
$ 0.010143
+0.40%
+0.62%
-8.63%
$ 9.59M
$ 6.78M
32
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
AIC
$ 0.011462
-0.19%
+2.40%
-6.19%
$ 8.60M
$ 5.19M
33
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06184
-0.32%
+0.19%
-3.84%
$ 8.15M
$ 882.91K
34
PYTHIA
PYTHIA
PYTHIA
$ 0.00797222
+0.16%
-0.04%
-8.33%
$ 7.96M
$ 212.63K
35
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.006307
+0.90%
-8.99%
+11.85%
$ 6.30M
$ 15.03M
36
Delysium
Delysium
AGI
$ 0.002479
0.00%
-0.40%
-16.22%
$ 4.97M
$ 24.34M
37
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3552
+0.03%
+0.77%
-4.64%
$ 4.81M
$ 157.99K
38
GROK
GROK
GROK
$ 0.0005555
+0.02%
-0.09%
-6.90%
$ 3.51M
$ 104.89M
39
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.219
-0.04%
-2.74%
-0.17%
$ 3.51M
$ 12.15K
40
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 2.717E-5
0.00%
-0.80%
-7.08%
$ 2.72M
--
41
KiraKuru
KiraKuru
KRA
$ 0.00265157
0.00%
--
-9.21%
$ 2.65M
$ 3.01
42
Zen AI
Zen AI
ZAI
$ 0.00075631
0.00%
+0.13%
+3.51%
$ 2.31M
$ 1.44
43
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003111
-0.10%
-4.66%
-10.55%
$ 2.27M
$ 17.08B
44
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01969
+3.36%
+1.44%
+1.13%
$ 2.20M
$ 2.42M
45
BORGY
BORGY
$BORGY
$ 2.611E-5
-0.15%
+2.50%
+1.71%
$ 2.01M
--
46
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001924
+0.78%
-4.96%
-13.00%
$ 1.93M
$ 13.81M
47
Moby AI
Moby AI
MOBY
$ 0.00177718
-0.05%
+0.03%
-1.72%
$ 1.77M
$ 149.81K
48
Captain Kuma
Captain Kuma
KUMA
$ 0.0019005
+0.11%
--
-2.49%
$ 1.71M
$ 4.45
49
KiboShib
KiboShib
KIBSHI
$ 1.69E-6
0.00%
-0.90%
+9.74%
$ 1.69M
--
50
AIDOGE
AIDOGE
AIDOGE
$ 0.000000000009556
+0.34%
-0.72%
-4.18%
$ 1.66M
$ 5,670.66T

سوالات متداول

توکن‌ های میم هوش مصنوعی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های میم هوش مصنوعی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 230 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1539.69B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن میم هوش مصنوعی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته میم هوش مصنوعی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن SQR با ثبت تغییر قیمتی 13.90% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن میم هوش مصنوعی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 230 توکن از دسته میم هوش مصنوعی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص میم هوش مصنوعی می‌توان به BTC, ETH, SOL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته میم هوش مصنوعی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های میم هوش مصنوعی در حال حاضر حدود $1539.69B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش میم هوش مصنوعی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.