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برترین توکن‌ های دسترسی به داده‌ها بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش دسترسی به داده‌ها را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6374
+0.01%
+0.78%
+0.74%
$ 2.13B
$ 215.21K
2
TIA
TIA
TIA
$ 0.3046
+0.10%
+0.56%
-6.69%
$ 279.94M
$ 546.80K
3
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1697
+0.24%
+0.30%
-4.72%
$ 134.08M
$ 487.48K
4
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.50868
-0.09%
-1.52%
+6.15%
$ 34.12M
$ 124.97K
5
AVAIL
AVAIL
AVAIL
$ 0.001859
-0.05%
-3.08%
-10.15%
$ 7.20M
$ 28.15M
6
Covalent X Token
Covalent X Token
CXT
$ 0.00239051
+0.15%
+0.00%
-5.43%
$ 2.32M
$ 90.62K
7
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00019296
0.00%
+0.12%
+4.53%
$ 1.92M
$ 394.93
8
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.001719
-0.12%
-3.08%
-24.19%
$ 1.54M
$ 51.15M
9
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0.0096449
-0.34%
-0.01%
-6.73%
$ 257.67K
$ 9.53K
10
Unibase
Unibase
UB
$ 0.12178
-0.29%
-2.14%
-7.61%
--
$ 634.43K
11
Quack AI
Quack AI
Q
$ 0.023097
-0.35%
+7.38%
-0.70%
--
$ 4.43M

سوالات متداول

توکن‌ های دسترسی به داده‌ها چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های دسترسی به داده‌ها به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 11 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $2.59B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن دسترسی به داده‌ها چیست؟
در میان توکن‌ های دسته دسترسی به داده‌ها که در MEXC رصد می‌شوند، توکن Q با ثبت تغییر قیمتی 7.38% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن دسترسی به داده‌ها در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 11 توکن از دسته دسترسی به داده‌ها را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص دسترسی به داده‌ها می‌توان به NEAR, TIA, EIGEN اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته دسترسی به داده‌ها چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های دسترسی به داده‌ها در حال حاضر حدود $2.59B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش دسترسی به داده‌ها، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.