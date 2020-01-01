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برترین توکن‌ های توکن‌های حاکمیتی پل بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش توکن‌های حاکمیتی پل را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4217
+0.29%
+0.81%
-2.72%
$ 142.66M
$ 205.06K
2
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1451
+0.21%
+1.48%
+6.73%
$ 95.44M
$ 378.36K
3
$ 0.03586
0.00%
+0.76%
-4.42%
$ 42.56M
$ 12.17K
4
Chainflip
Chainflip
FLIP
$ 0.363363
+0.09%
+0.01%
+5.85%
$ 32.16M
$ 89.66K
5
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01505
-0.66%
-0.66%
+5.62%
$ 28.93M
$ 3.59M
6
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.0407822
-0.66%
-0.00%
-0.47%
$ 28.77M
$ 680.76K
7
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.105
+0.30%
-0.06%
-2.24%
$ 23.65M
$ 1.07M
8
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.002149
+1.29%
+6.41%
+7.86%
$ 16.59M
$ 27.89M
9
Orbiter Finance
Orbiter Finance
OBT
$ 0.00030129
+0.19%
+0.04%
+2.05%
$ 3.01M
$ 484.89K
10
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02051
-0.19%
-0.97%
-0.19%
$ 1.99M
$ 4.03M
11
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.054368
0.00%
--
+0.04%
$ 1.11M
$ 6.93
12
EYWA
EYWA
EYWA
$ 0.00028016
-19.31%
+0.03%
+29.93%
$ 180.45K
$ 6.00K
13
Hop Protocol
Hop Protocol
HOP
$ 0.00043692
0.00%
--
-2.42%
$ 84.35K
$ 1.70
14
BoringDAO
BoringDAO
BORING
$ 4.412E-5
0.00%
+0.70%
0.00%
$ 75.15K
--
15
Graviton
Graviton
GRAV
$ 4.734E-5
-0.32%
+0.70%
-3.62%
$ 61.57K
--
16
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.236E-5
-0.30%
+0.20%
-8.85%
$ 55.90K
--
17
O3 Swap
O3 Swap
O3
$ 0.00089274
0.00%
--
-8.31%
$ 23.14K
$ 4.49
18
Confidential Layer
Confidential Layer
CLONE
$ 0.004912
-1.21%
-7.25%
-9.33%
--
$ 20.80M

سوالات متداول

توکن‌ های توکن‌های حاکمیتی پل چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های توکن‌های حاکمیتی پل به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 18 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $417.35M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن توکن‌های حاکمیتی پل چیست؟
در میان توکن‌ های دسته توکن‌های حاکمیتی پل که در MEXC رصد می‌شوند، توکن CELR با ثبت تغییر قیمتی 6.41% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن توکن‌های حاکمیتی پل در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 18 توکن از دسته توکن‌های حاکمیتی پل را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص توکن‌های حاکمیتی پل می‌توان به RUNE, STG, WAXL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته توکن‌های حاکمیتی پل چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های توکن‌های حاکمیتی پل در حال حاضر حدود $417.35M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش توکن‌های حاکمیتی پل، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.