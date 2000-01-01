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برترین توکن‌ های ورزش بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش ورزش را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01258
+0.16%
+0.56%
-4.33%
$ 130.99M
$ 5.05M
2
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03
-1.34%
-1.91%
+2.34%
$ 50.43M
$ 1.83M
3
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3438
-0.06%
-1.18%
+2.11%
$ 35.86M
$ 165.49K
4
Croatian Football Federation Token
Croatian Football Federation Token
VATRENI
$ 1.082
-0.28%
+0.00%
+0.09%
$ 19.75M
$ 5.64K
5
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.5091
-1.18%
-5.08%
+0.25%
$ 12.70M
$ 40.36K
6
OG
OG
OG
$ 2.538
+0.28%
+1.80%
-5.04%
$ 11.97M
$ 27.62K
7
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.191765
0.00%
+0.02%
+8.17%
$ 10.58M
$ 4.13K
8
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.00434
-0.46%
+6.48%
+16.77%
$ 8.92M
$ 27.73M
9
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.4824
-0.35%
-0.74%
-7.17%
$ 7.79M
$ 117.70K
10
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.927734
+0.14%
+0.03%
-5.02%
$ 7.68M
$ 2.31M
11
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.4738
+0.11%
+0.21%
-2.65%
$ 7.63M
$ 118.99K
12
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8552
-0.23%
+0.20%
-2.44%
$ 7.41M
$ 62.04K
13
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3197
+0.34%
+1.17%
-4.30%
$ 6.84M
$ 211.17K
14
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2632
+0.30%
+1.35%
-2.77%
$ 6.67M
$ 287.34K
15
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.0329
+10.22%
+58.63%
+46.68%
$ 5.86M
$ 7.97M
16
Scor
Scor
SCOR
$ 0.01261384
+0.02%
-0.01%
-2.66%
$ 5.66M
$ 3.25K
17
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4352
+0.21%
+0.74%
-7.06%
$ 5.64M
$ 132.61K
18
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3557
+0.17%
+1.25%
-4.28%
$ 4.81M
$ 158.76K
19
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3046
+0.07%
+0.96%
-4.33%
$ 4.76M
$ 183.28K
20
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034413
+0.02%
-0.01%
-2.47%
$ 4.61M
$ 20.23K
21
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3489
+0.49%
+0.93%
-5.80%
$ 4.60M
$ 156.36K
22
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.1626
+0.06%
-1.69%
-2.28%
$ 3.65M
$ 354.55K
23
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2652
-0.11%
+1.69%
-4.02%
$ 3.62M
$ 221.77K
24
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.2052
-1.06%
-0.05%
-4.17%
$ 2.54M
$ 261.48K
25
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.212275
+0.05%
-0.01%
-2.01%
$ 1.79M
$ 780.15K
26
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0.008303
-0.84%
+1.50%
-15.57%
$ 1.34M
$ 12.30M
27
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.07246
-0.10%
-0.33%
-12.43%
$ 1.34M
$ 748.59K
28
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.2048
+0.10%
+0.79%
-5.79%
$ 1.18M
$ 277.46K
29
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00247823
0.00%
+0.00%
-12.47%
$ 1.13M
$ 1.49
30
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.083942
+1.61%
-0.26%
-22.90%
$ 1.12M
$ 196.23K
31
Karate Combat
Karate Combat
KARATE
$ 1.67E-5
0.00%
-0.10%
-5.38%
$ 1.11M
--
32
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.07981
-0.01%
+3.51%
-4.18%
$ 1.04M
$ 690.25K
33
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.154551
-1.74%
-0.06%
-16.08%
$ 972.84K
$ 35.09K
34
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.098264
+0.64%
+0.02%
-1.79%
$ 799.00K
$ 28.08K
35
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.060219
0.00%
+0.01%
-2.03%
$ 796.94K
$ 21.76K
36
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.126412
-0.10%
-0.03%
-14.27%
$ 610.57K
$ 119.46K
37
Aston Villa Fan Token
Aston Villa Fan Token
AVL
$ 0.071511
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 561.35K
$ 113.56K
38
KCAL
KCAL
KCAL
$ 0.01099513
0.00%
0.00%
-5.10%
$ 549.76K
$ 292.27
39
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.206811
0.00%
-0.04%
-14.01%
$ 509.96K
$ 123.71K
40
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00010536
-9.63%
-0.28%
-26.61%
$ 484.64K
$ 505.65K
41
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05357
+0.98%
+0.92%
0.00%
$ 412.89K
$ 1.04M
42
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
$ 0.052275
0.00%
+0.01%
-1.89%
$ 405.12K
$ 123.93K
43
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.106155
-0.04%
-0.05%
-17.47%
$ 395.96K
$ 122.65K
44
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.149926
-0.14%
+0.00%
-2.74%
$ 389.80K
$ 54.99K
45
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.06012
+0.10%
-0.40%
-5.23%
$ 385.41K
$ 910.61K
46
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.0012014
-0.01%
0.00%
-10.36%
$ 374.55K
$ 222.05
47
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
$ 0.05332
0.00%
0.00%
-1.42%
$ 365.21K
$ 17.73K
48
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
$ 0.01894
0.00%
-2.62%
-9.59%
$ 341.34K
$ 2.88M
49
TeamPL Token
TeamPL Token
TMPL
$ 0.00239787
0.00%
--
0.00%
$ 334.92K
$ 1.48
50
Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
$ 0.1067
+0.47%
+1.23%
-2.28%
$ 306.69K
$ 504.82K

سوالات متداول

توکن‌ های ورزش چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های ورزش به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 84 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $392.87M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن ورزش چیست؟
در میان توکن‌ های دسته ورزش که در MEXC رصد می‌شوند، توکن FUN با ثبت تغییر قیمتی 58.63% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن ورزش در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 84 توکن از دسته ورزش را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص ورزش می‌توان به CHZ, FLOW, FB اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته ورزش چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های ورزش در حال حاضر حدود $392.87M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش ورزش، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.