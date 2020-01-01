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برترین توکن‌ های آوالانچ L1 بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش آوالانچ L1 را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.195
-0.15%
+7.76%
-16.28%
$ 55.83M
$ 402.51K
2
Apertum
Apertum
APTM
$ 0.13333
+0.10%
+1.64%
-3.43%
$ 13.30M
$ 404.99K
3
NUMINE Token
NUMINE Token
NUMI
$ 0.01996037
+0.01%
-0.00%
+1.75%
$ 7.03M
$ 226.58K
4
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.002946
+0.07%
-10.93%
-9.40%
$ 6.97M
$ 54.84M
5
COQ INU
COQ INU
COQ
$ 0.00000007454
+0.75%
-0.69%
-8.25%
$ 5.19M
$ 744.16B
6
Numbers Protocol
Numbers Protocol
NUM
$ 0.001904
+0.21%
-1.24%
-7.25%
$ 1.72M
$ 29.85M
7
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.007573
-0.47%
-0.44%
-14.61%
$ 1.15M
$ 107.33K
8
Otherworld
Otherworld
OWN
$ 0.02973391
0.00%
--
-0.03%
$ 1.05M
$ 4.94
9
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.00006867
-0.04%
+4.05%
-0.36%
$ 993.79K
$ 151.22M
10
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029792
0.00%
+0.01%
-1.90%
$ 865.10K
$ 59.04
11
Dexalot
Dexalot
ALOT
$ 0.01113024
0.00%
+0.17%
+13.64%
$ 711.53K
$ 3.63K
12
Warp
Warp
WRP
$ 0.00013674
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 683.69K
$ 139.87
13
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00545523
0.00%
-0.02%
-9.06%
$ 614.24K
$ 180.54
14
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00010726
+0.46%
-0.43%
-27.15%
$ 493.42K
$ 582.52K
15
HatchyPocket
HatchyPocket
HATCHY
$ 0.0001345
+0.01%
+0.00%
-9.11%
$ 134.50K
$ 27.52
16
Lamina1
Lamina1
L1
$ 0.00017978
0.00%
--
0.00%
$ 48.50K
$ 1.39K
17
Erol Musk
Erol Musk
EROL
$ 2.983E-5
0.00%
+12.90%
+13.25%
$ 29.83K
--

سوالات متداول

توکن‌ های آوالانچ L1 چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های آوالانچ L1 به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 17 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $96.81M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن آوالانچ L1 چیست؟
در میان توکن‌ های دسته آوالانچ L1 که در MEXC رصد می‌شوند، توکن EROL با ثبت تغییر قیمتی 12.90% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن آوالانچ L1 در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 17 توکن از دسته آوالانچ L1 را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص آوالانچ L1 می‌توان به NXPC, APTM, NUMI اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته آوالانچ L1 چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های آوالانچ L1 در حال حاضر حدود $96.81M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش آوالانچ L1، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.