اطلاعات Numeraire (NMR).

Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

وب‌ سایت رسمی: https://numer.ai/ وایت پیپر https://numer.ai/whitepaper.pdf کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0x1776e1F26f98b1A5dF9cD347953a26dd3Cb46671