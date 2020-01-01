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برترین توکن‌های اینترنت اشیا (IoT) بر اساس ارزش بازار

بلاکچین‌های اینترنت اشیا انتقال امن و بدون نیاز به اعتماد داده‌ها را میان دستگاه‌های فیزیکی به‌هم‌متصل و ماشین‌های هوشمند تسهیل می‌کنند. این شبکه‌ها از دفترکل‌های غیرمتمرکز برای تضمین یکپارچگی داده‌ها استفاده کرده و امکان انجام تراکنش‌های خردِ خودکار را در اقتصادهای مبتنی بر ارتباط ماشین‌به‌ماشین (M2M) فراهم می‌سازند. توکن‌های این حوزه برای پرداخت هزینه پهنای باند شبکه، ایجاد مشوق برای اشتراک‌گذاری داده‌ها و پشتیبانی از زیرساخت‌های شهرهای هوشمند به کار گرفته می‌شوند.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
VeChain
VeChain
VET
$ 0.00451
+0.31%
+0.96%
-5.07%
$ 388.39M
$ 8.76M
2
Jasmy
Jasmy
JASMY
$ 0.003905
+0.05%
-1.26%
-2.69%
$ 193.08M
$ 22.81M
3
DigiByte
DigiByte
DGB
$ 0.00400719
+0.25%
-0.01%
+6.39%
$ 73.84M
$ 2.86M
4
XYO
XYO
XYO
$ 0.00297
0.00%
+1.37%
+0.68%
$ 40.99M
$ 18.23M
5
IO
IO
IO
$ 0.11409
+0.72%
+2.80%
-11.28%
$ 39.69M
$ 2.28M
6
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1726
-0.69%
+2.02%
-9.85%
$ 32.05M
$ 354.26K
7
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002615
+0.04%
-3.36%
-9.00%
$ 24.72M
$ 23.24M
8
MVL
MVL
MVL
$ 0.00071964
-0.02%
+0.01%
-5.39%
$ 20.01M
$ 24.26K
9
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.00005977
0.00%
-0.53%
-10.98%
$ 2.43M
$ 32.11M
10
OCTA
OCTA
OCTA
$ 0.04662
-0.02%
-1.64%
+5.80%
$ 1.87M
$ 1.70M
11
Skey Network
Skey Network
SKEY
$ 0.00177842
+0.11%
-0.00%
-13.02%
$ 1.44M
$ 435.70K
12
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.0014
+0.71%
-4.08%
-15.57%
$ 673.53K
$ 7.77M
13
XNET Mobile
XNET Mobile
XNET
$ 0.00164537
-0.42%
-0.09%
-18.42%
$ 653.57K
$ 2.70K
14
Chirp
Chirp
CHIRP
$ 0.00441
0.00%
+0.14%
-4.28%
$ 463.62K
$ 4.87M
15
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
0.00%
$ 175.97K
$ 0.18
16
Streamr XDATA
Streamr XDATA
XDATA
$ 0.00022275
0.00%
--
-0.49%
$ 163.21K
$ 3.87
17
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.01868376
0.00%
-0.05%
-32.82%
$ 130.79K
$ 1.20K

سوالات متداول

بخش رمزارزهای مرتبط با اینترنت اشیا چیست؟
بخش رمزارزهای مرتبط با اینترنت اشیا به مجموعه‌ای از پروژه‌های زنجیره بلوکی اشاره دارد که با هدف اتصال، مدیریت و تبادل داده میان دستگاه‌های هوشمند طراحی شده‌اند. این حوزه تلاش می‌کند با استفاده از زیرساخت‌های غیرمتمرکز، تعاملات خودکار و امن میان دستگاه‌ها را تسهیل کرده و مدل‌های اقتصادی جدیدی برای استفاده از داده و منابع شبکه ایجاد کند.
فناوری بلاکچین چگونه شبکه‌های اینترنت اشیا را بهبود می‌دهد؟
فناوری بلاکچین با ارائه یک دفترکل غیرمتمرکز و تغییرناپذیر، امنیت داده‌ها را در شبکه‌های اینترنت اشیا تقویت می‌کند و از دستکاری اطلاعات جلوگیری می‌نماید. همچنین با حذف نقاط متمرکز شکست، پایداری و قابلیت اطمینان سیستم‌های گسترده ارتباط بین دستگاه‌ها را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.
کاربرد اصلی توکن‌های رمزارزی اینترنت اشیا چیست؟
توکن‌های رمزارزی مرتبط با اینترنت اشیا عمدتاً برای پرداخت هزینه پهنای باند شبکه، ایجاد انگیزه جهت اشتراک‌گذاری داده‌های حسگر دستگاه‌ها، و اجرای پرداخت‌های خودکار بین دستگاه‌ها بدون نیاز به مداخله انسانی یا سیستم‌های بانکی سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
شبکه زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز (DePIN) در حوزه اینترنت اشیا چیست؟
شبکه‌های زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز (DePIN) با استفاده از توکن‌های اینترنت اشیاء به کاربران در سراسر جهان انگیزه مالی می‌دهند تا سخت‌افزارهای فیزیکی—مثل روترهای بی‌سیم یا دستگاه‌های ذخیره‌سازی—را راه‌اندازی و نگهداری کنند. در این مدل، به‌جای اینکه زیرساخت‌ها توسط شرکت‌های متمرکز ساخته و مدیریت شوند، یک شبکه جامعه‌محور شکل می‌گیرد.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اینترنت اشیا (IOT)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.