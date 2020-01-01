بلاکچینهای اینترنت اشیا انتقال امن و بدون نیاز به اعتماد دادهها را میان دستگاههای فیزیکی بههممتصل و ماشینهای هوشمند تسهیل میکنند. این شبکهها از دفترکلهای غیرمتمرکز برای تضمین یکپارچگی دادهها استفاده کرده و امکان انجام تراکنشهای خردِ خودکار را در اقتصادهای مبتنی بر ارتباط ماشینبهماشین (M2M) فراهم میسازند. توکنهای این حوزه برای پرداخت هزینه پهنای باند شبکه، ایجاد مشوق برای اشتراکگذاری دادهها و پشتیبانی از زیرساختهای شهرهای هوشمند به کار گرفته میشوند.
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