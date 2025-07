اطلاعات Hashflow (HFT).

Hashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades.

وب‌ سایت رسمی: https://hashflow.com/ وایت پیپر https://docs.hashflow.com/ کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0xb3999F658C0391d94A37f7FF328F3feC942BcADC