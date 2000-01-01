این دسته شامل رمزارزهایی است که از طریق برنامه ایردراپ هودلر Binance توزیع شدهاند. این ایردراپها بهطور مشخص به کاربرانی تعلق میگیرد که در بازههای زمانی تعیینشده، توکن BNB یا سایر داراییهای مشخص را در کیف پول صرافی خود نگهداری کردهاند. پایش این شاخص به معاملهگران امکان میدهد عملکرد بازار ثانویه توکنهایی را که بهطور گسترده میان دارندگان خرد توزیع شدهاند، تحلیل کنند.
دستهبندی داراییهای دیجیتال در بخش ایردراپهای بایننس هودلر، بههمراه قواعد طبقهبندی و دادههای بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمینشده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دستهبندی بههیچوجه بهمعنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایهگذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاعرسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.