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برترین توکن‌های ایردراپ هودلر Binance بر اساس ارزش بازار

این دسته شامل رمزارزهایی است که از طریق برنامه ایردراپ هودلر Binance توزیع شده‌اند. این ایردراپ‌ها به‌طور مشخص به کاربرانی تعلق می‌گیرد که در بازه‌های زمانی تعیین‌شده، توکن BNB یا سایر دارایی‌های مشخص را در کیف پول صرافی خود نگهداری کرده‌اند. پایش این شاخص به معامله‌گران امکان می‌دهد عملکرد بازار ثانویه توکن‌هایی را که به‌طور گسترده میان دارندگان خرد توزیع شده‌اند، تحلیل کنند.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006028
+0.12%
-0.25%
-8.95%
$ 378.80M
$ 17.46M
2
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06587
-0.14%
+2.26%
+3.99%
$ 189.03M
$ 982.99K
3
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.07621
-0.53%
+1.15%
-1.90%
$ 137.36M
$ 19.81M
4
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.37342
+0.39%
+1.20%
+8.72%
$ 126.18M
$ 180.89K
5
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.3718
-0.13%
-6.70%
-45.62%
$ 90.11M
$ 3.67M
6
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.013058
+0.17%
+2.52%
+7.80%
$ 74.07M
$ 68.89M
7
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.1938
-0.15%
+7.76%
-16.28%
$ 55.83M
$ 402.51K
8
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.010571
-0.31%
+1.97%
+8.50%
$ 48.69M
$ 5.64M
9
BERA
BERA
BERA
$ 0.1473
+0.68%
+4.38%
-6.35%
$ 40.86M
$ 502.79K
10
Spark
Spark
SPK
$ 0.01428
+0.07%
+0.85%
-3.71%
$ 39.95M
$ 4.08M
11
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00986
+0.51%
+1.32%
-23.70%
$ 36.89M
$ 5.77M
12
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.175
0.00%
-0.62%
-14.20%
$ 36.02M
$ 543.32K
13
0G
0G
0G
$ 0.1647
+0.18%
+1.73%
+8.78%
$ 35.12M
$ 488.67K
14
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.10237
0.00%
-3.17%
+7.47%
$ 32.90M
$ 1.58M
15
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06089
+0.53%
+1.59%
-0.70%
$ 27.78M
$ 929.84K
16
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
$ 0.007826
+0.22%
+0.92%
-6.84%
$ 26.65M
$ 7.71M
17
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006487
-1.15%
-5.64%
-9.18%
$ 25.86M
$ 9.83M
18
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.08509
-0.60%
-5.63%
-17.52%
$ 23.77M
$ 744.88K
19
Somnia
Somnia
SOMI
$ 0.09501
-0.98%
+6.61%
+2.77%
$ 23.12M
$ 659.61K
20
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06407
+0.13%
+0.61%
-1.04%
$ 21.63M
$ 929.08K
21
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.877
-0.33%
+3.32%
+4.74%
$ 15.59M
$ 18.65K
22
Sign
Sign
SIGN
$ 0.006556
+0.51%
+2.41%
-5.38%
$ 15.08M
$ 8.51M
23
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002447
+0.45%
+2.73%
-6.25%
$ 13.55M
$ 21.15M
24
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001671
+0.30%
-0.06%
-15.35%
$ 12.64M
$ 34.18B
25
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02276
+0.40%
+1.52%
-14.25%
$ 12.26M
$ 3.27M
26
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.03806
+0.32%
+2.15%
-4.80%
$ 11.50M
$ 1.82M
27
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.0153
+0.39%
+0.06%
-54.47%
$ 10.44M
$ 11.92M
28
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.04948
+0.14%
-2.37%
-8.63%
$ 9.55M
$ 1.45M
29
Newton Protocol
Newton Protocol
NEWT
$ 0.03745
+0.70%
+1.05%
-5.96%
$ 9.07M
$ 1.60M
30
ERA
ERA
ERA
$ 0.06031
+0.17%
-1.18%
-13.45%
$ 8.94M
$ 935.19K
31
Stakestone
Stakestone
STO
$ 0.03868
+0.21%
+1.02%
-6.78%
$ 8.71M
$ 1.75M
32
THENA
THENA
THE
$ 0.06322
+1.03%
+5.38%
-5.67%
$ 8.36M
$ 1.05M
33
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02034
+0.44%
+1.85%
-4.01%
$ 8.00M
$ 3.37M
34
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.003709
-0.43%
+6.77%
-8.80%
$ 7.42M
$ 16.43M
35
Resolv
Resolv
RESOLV
$ 0.01719
+0.06%
+0.70%
-3.43%
$ 6.99M
$ 3.61M
36
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.00704
+5.35%
+45.49%
+27.88%
$ 6.96M
$ 57.33M
37
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002214
-0.14%
+3.77%
-10.73%
$ 6.72M
$ 38.84M
38
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02536
0.00%
+3.25%
+6.73%
$ 4.98M
$ 2.23M
39
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.02667
+1.72%
+18.45%
+16.97%
--
$ 5.35M
40
Brevis
Brevis
BREV
$ 0.06777
-0.22%
+1.65%
-6.65%
--
$ 869.92K
41
Holoworld AI
Holoworld AI
HOLO
$ 0.06
-0.56%
-6.94%
-11.74%
--
$ 2.64M
42
Treehouse
Treehouse
TREE
$ 0.03471
+0.29%
+3.47%
-6.84%
--
$ 1.78M
43
OpenLedger
OpenLedger
OPEN
$ 0.17926
+0.20%
-2.94%
-14.48%
--
$ 344.62K
44
Lombard
Lombard
BARD
$ 0.1053
+1.06%
+0.58%
-7.09%
--
$ 628.97K
45
Chainbase
Chainbase
C
$ 0.06682
-0.22%
+0.91%
+7.05%
--
$ 1.02M

سوالات متداول

دسته‌ بندی رمزارزی ایردراپ‌ های هولدر در Binance چیست؟
دسته بندی ایردراپ هولدر Binance عملکرد توکن‌های دیجیتالی را دنبال می‌کند که به‌صورت رایگان به کاربرانی که دارایی‌های مشخصی، معمولاً BNB، را در کیف‌پول صرافی Binance خود در یک بازه زمانی مشخص نگهداری می‌کنند، توزیع می‌شوند.
ایردراپ هولدر Binance چه تفاوتی با پروژه‌های لانچ‌ پول Binance دارند؟
در لانچ‌ پول ، کاربران برای دریافت پاداش باید به‌صورت فعال دارایی‌های خود را سپرده‌گذاری کنند، در حالی‌که در ایردراپ هولدر توکن‌های جدید به‌صورت خودکار و بر اساس اسنپ‌شات‌های تاریخی از موجودی کیف پول کاربران واجد شرایط—معمولاً دارندگان BNB—توزیع می‌شود.
چه عواملی قیمت اولیه بازار توکن‌های ایردراپ هولدر Binance را تعیین می‌کند؟
قیمت اولیه این توکن‌ها عمدتاً تحت‌تأثیر فشار فروش فوری از سوی دریافت‌کنندگان ایردراپ شکل می‌گیرد؛ کاربرانی که بدون هزینه مستقیم توکن دریافت کرده‌اند و در ابتدای فهرست‌شدن تمایل به نقدکردن دارایی دارند. در مقابل، سطح بالای دیده‌شدن و دسترسی گسترده این توکن‌ها در صرافی بایننس می‌تواند به‌عنوان عامل متعادل‌کننده عمل کرده و بخشی از این فشار فروش را جذب کند.
معامله‌گران چگونه می‌توانند از بخش ایردراپ هولدر Binance بهره‌برداری کنند؟
معامله‌گران معمولاً این بخش را برای شناسایی توکن‌های تازه‌فهرست‌شده‌ای بررسی می‌کنند که در اثر فشار فروش اولیه از سوی دریافت‌کنندگان ایردراپ، احتمالاً کمتر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده‌اند. در چنین شرایطی، با کاهش تدریجی فشار فروش، امکان شکل‌گیری نقاط ورود با ارزش نسبی بالاتر فراهم می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش ایردراپ‌های بایننس هودلر، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.