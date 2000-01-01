این دسته شامل رمزارزهایی است که از طریق برنامه ایردراپ هودلر Binance توزیع شده‌اند. این ایردراپ‌ها به‌طور مشخص به کاربرانی تعلق می‌گیرد که در بازه‌های زمانی تعیین‌شده، توکن BNB یا سایر دارایی‌های مشخص را در کیف پول صرافی خود نگهداری کرده‌اند. پایش این شاخص به معامله‌گران امکان می‌دهد عملکرد بازار ثانویه توکن‌هایی را که به‌طور گسترده میان دارندگان خرد توزیع شده‌اند، تحلیل کنند.

معامله‌گران معمولاً این بخش را برای شناسایی توکن‌های تازه‌فهرست‌شده‌ای بررسی می‌کنند که در اثر فشار فروش اولیه از سوی دریافت‌کنندگان ایردراپ، احتمالاً کمتر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده‌اند. در چنین شرایطی، با کاهش تدریجی فشار فروش، امکان شکل‌گیری نقاط ورود با ارزش نسبی بالاتر فراهم می‌شود.

قیمت اولیه این توکن‌ها عمدتاً تحت‌تأثیر فشار فروش فوری از سوی دریافت‌کنندگان ایردراپ شکل می‌گیرد؛ کاربرانی که بدون هزینه مستقیم توکن دریافت کرده‌اند و در ابتدای فهرست‌شدن تمایل به نقدکردن دارایی دارند. در مقابل، سطح بالای دیده‌شدن و دسترسی گسترده این توکن‌ها در صرافی بایننس می‌تواند به‌عنوان عامل متعادل‌کننده عمل کرده و بخشی از این فشار فروش را جذب کند.

در لانچ‌ پول ، کاربران برای دریافت پاداش باید به‌صورت فعال دارایی‌های خود را سپرده‌گذاری کنند، در حالی‌که در ایردراپ هولدر توکن‌های جدید به‌صورت خودکار و بر اساس اسنپ‌شات‌های تاریخی از موجودی کیف پول کاربران واجد شرایط—معمولاً دارندگان BNB—توزیع می‌شود.

دسته بندی ایردراپ هولدر Binance عملکرد توکن‌های دیجیتالی را دنبال می‌کند که به‌صورت رایگان به کاربرانی که دارایی‌های مشخصی، معمولاً BNB، را در کیف‌پول صرافی Binance خود در یک بازه زمانی مشخص نگهداری می‌کنند، توزیع می‌شوند.

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دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش ایردراپ‌های بایننس هودلر، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.