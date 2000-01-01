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Principales tokens de juegos (GameFi) por capitalización de mercado

GameFi combina la tecnología blockchain con los videojuegos, permitiendo a los jugadores obtener criptomonedas y poseer activos dentro del juego en forma de NFT. Los tokens de este sector funcionan como moneda virtual, mecanismos de recompensa y herramientas de gobernanza para ecosistemas de juegos descentralizados. La valoración de mercado de estos activos está estrechamente ligada a la adopción por parte de los jugadores y a la economía general de juego para obtener recompensas (P2E).

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Monad
Monad
MON
$ 0.02151
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2
Immutable X
Immutable X
IMX
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3
FLOKI
FLOKI
FLOKI
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4
Audiera
Audiera
BEAT
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$ 191.49M
$ 5.63M
5
Axie Infinity
Axie Infinity
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$ 0.9075
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+2.69%
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$ 65.75K
6
Decentraland
Decentraland
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+0.05%
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7
ApeCoin
ApeCoin
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8
Project Ailey
Project Ailey
ALE
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9
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
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10
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11
GoMining
GoMining
GOMINING
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12
Rollbit Coin
Rollbit Coin
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13
Incrypt
Incrypt
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GEODNET
GEOD
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16
Gala
Gala
GALA
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17
FORM
FORM
FORM
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18
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GRASS
GRASS
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19
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BabyDogeCoin
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20
NEXPACE
NEXPACE
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21
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
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22
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ECOMI
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23
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Enjin
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24
Xphere
Xphere
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25
Pentagon Chain
Pentagon Chain
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ONEchain
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RONIN
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Notcoin
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Propy
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Mocaverse
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32
G Coin
G Coin
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Degen
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PlaysOut
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36
Undeads Games
Undeads Games
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37
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Unipoly Coin
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38
Yooldo Games
Yooldo Games
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39
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BORA
BORA
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Illuvium
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42
GMT
GMT
GMT
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Power Protocol
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Catizen
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Smooth Love Potion
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Gama Token
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Starpower
Starpower
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49
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WAX
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IdleMine
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Preguntas frecuentes

¿Qué es GameFi (Gaming Finance) en el ecosistema Web3?
GameFi es la fusión entre la tecnología blockchain y la industria de los videojuegos. Incorpora principios de finanzas descentralizadas (DeFi) a los juegos, lo que permite a los jugadores poseer activos dentro del juego y ganar criptomonedas a través del mismo.
¿Cómo funcionan los mecanismos Play-to-Earn (P2E) en los juegos basados en blockchain?
Los mecanismos de juego con recompensas (P2E) premian a los jugadores con tokens GameFi o NFT por completar tareas, ganar batallas o contribuir al ecosistema del juego. Estas recompensas digitales pueden canjearse por moneda fiat u otras criptomonedas en mercados abiertos.
¿Cuál es la diferencia entre un token de utilidad dentro del juego y un token de gobernanza de GameFi?
Los tokens de utilidad dentro del juego son activos altamente inflacionarios que se utilizan para microtransacciones diarias, como la cría o la reparación de objetos. Los tokens de gobernanza de GameFi tienen un suministro limitado y representan derechos de voto y una participación en los ingresos totales del estudio de videojuegos.
¿Por qué los juegos basados en blockchain utilizan tokens no fungibles (NFT) como activos dentro del juego?
Los juegos basados en blockchain utilizan NFT para que los jugadores puedan poseer de forma verificable sus artículos digitales (como espadas, terrenos o personajes) fuera de los servidores del juego, lo que les permite vender o alquilar libremente estos activos en mercados descentralizados.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Juegos (GameFi), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.