Principales tokens de juegos (GameFi) por capitalización de mercado

GameFi combina la tecnología blockchain con los videojuegos, permitiendo a los jugadores obtener criptomonedas y poseer activos dentro del juego en forma de NFT. Los tokens de este sector funcionan como moneda virtual, mecanismos de recompensa y herramientas de gobernanza para ecosistemas de juegos descentralizados. La valoración de mercado de estos activos está estrechamente ligada a la adopción por parte de los jugadores y a la economía general de juego para obtener recompensas (P2E).