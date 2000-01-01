GameFi combina la tecnología blockchain con los videojuegos, permitiendo a los jugadores obtener criptomonedas y poseer activos dentro del juego en forma de NFT. Los tokens de este sector funcionan como moneda virtual, mecanismos de recompensa y herramientas de gobernanza para ecosistemas de juegos descentralizados. La valoración de mercado de estos activos está estrechamente ligada a la adopción por parte de los jugadores y a la economía general de juego para obtener recompensas (P2E).
La inclusión de activos digitales en el sector Juegos (GameFi), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.