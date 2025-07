WAXP

WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.

NombreWAXP

PuestoNo.351

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.14%

Suministro de circulación4,418,811,242.5395975

Suministro máx.∞

Suministro total4,423,570,105.469314

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico5.012209892272949,2017-12-21

Precio más bajo0.0159612466175,2019-12-30

Blockchain públicaWAX

