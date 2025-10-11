Información del precio (USD) de Loaded Lions (LION)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.0091036 $ 0.0091036 $ 0.0091036 24H Mín $ 0.01462475 $ 0.01462475 $ 0.01462475 24H Máx 24H Mín $ 0.0091036$ 0.0091036 $ 0.0091036 24H Máx $ 0.01462475$ 0.01462475 $ 0.01462475 Máximo Histórico $ 0.03159196$ 0.03159196 $ 0.03159196 Precio más bajo $ 0.00221931$ 0.00221931 $ 0.00221931 Cambio de Precio (1H) -0.77% Cambio de Precio (1D) -17.97% Cambio de Precio (7D) -27.67% Cambio de Precio (7D) -27.67%

El precio en tiempo real de Loaded Lions (LION) es de $0.01192391. Durante las últimas 24 horas, LION se ha operado entre un mínimo de $ 0.0091036 y un máximo de $ 0.01462475, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de LION es de $ 0.03159196, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00221931.

En términos de rendimiento a corto plazo, LION ha cambiado en un -0.77% en la última hora, -17.97% en 24 horas y -27.67% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Loaded Lions (LION)

Cap de mercado $ 363.64M$ 363.64M $ 363.64M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.19B$ 1.19B $ 1.19B Suministro de Circulación 30.62B 30.62B 30.62B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Loaded Lions es de $ 363.64M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LION es de 30.62B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.19B.