CATI

Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world. Moreover, Catizen adopts a “PLAY-TO-AIRDROP” model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay.

NombreCATI

PuestoNo.666

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)29.03%

Suministro de circulación325,790,000

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.3257%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.29322,2024-09-20

Precio más bajo0.06848760725608903,2025-06-21

Blockchain públicaTONCOIN

Sector

Redes sociales

