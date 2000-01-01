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Principales tokens de Comercio electrónico por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Comercio electrónico. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Paycoin
Paycoin
PCI
$ 0.03606409
-0.03%
-0.00%
+1.11%
$ 36.88M
$ 270.99K
2
BounceToken
BounceToken
AUCTION
$ 2.914
+0.03%
-2.93%
-3.54%
$ 20.19M
$ 19.24K
3
Optio
Optio
OPT
$ 0.00068212
0.00%
--
0.00%
$ 11.27M
$ 102.83
4
HAVA
HAVA
HAVA
$ 2.21
0.00%
0.00%
+0.45%
$ 8.85M
$ 3.84K
5
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02099
-0.19%
-3.59%
-5.20%
$ 3.73M
$ 2.73M
6
BIDZ Coin
BIDZ Coin
BIDZ
$ 0.00173604
-0.09%
+0.03%
-15.49%
$ 3.39M
$ 221.87
7
$ 0.01839
-1.60%
-4.35%
-2.79%
$ 3.15M
$ 53.99K
8
Regent Coin
Regent Coin
REGENT
$ 0.765329
-0.70%
-0.03%
-7.55%
$ 2.20M
$ 957.21K
9
Shack Token
Shack Token
SHACK
$ 0.00223663
-0.11%
-0.04%
-9.15%
$ 2.01M
$ 148.76
10
Nomu
Nomu
NOMU
$ 0.00227826
0.00%
--
+7.25%
$ 1.44M
$ 275.26
11
Ctomorrow Platform
Ctomorrow Platform
CTP
$ 0.0008418
0.00%
-0.32%
+0.96%
$ 1.37M
$ 64.12M
12
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.0000204
+0.15%
+0.74%
-6.34%
$ 1.29M
$ 2.42B
13
Kin
Kin
KIN
$ 3.6264E-7
-0.17%
-2.30%
-5.30%
$ 960.36K
--
14
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 62.306
+0.12%
+0.85%
-1.20%
$ 388.51K
$ 3.45K
15
StormX
StormX
STMX
$ 3.262E-5
0.00%
+61.60%
0.00%
$ 358.77K
--
16
PREME Token
PREME Token
PREME
$ 0.00154379
0.00%
--
-5.17%
$ 288.95K
$ 743.63
17
PEPTIDES
PEPTIDES
PEPTI
$ 0.00025994
+1.92%
+0.16%
+18.24%
$ 254.19K
$ 8.31K
18
Routine Coin
Routine Coin
ROU
$ 0.00028877
0.00%
-0.04%
-6.37%
$ 185.31K
$ 1.07K
19
VERONICA by Virtuals
VERONICA by Virtuals
VERONICA
$ 0.00016434
0.00%
--
0.00%
$ 164.34K
$ 24.11
20
Paysenger
Paysenger
EGO
$ 0.0005928
-0.05%
-0.32%
-17.80%
$ 118.90K
$ 93.12M
21
Bistroo
Bistroo
BIST
$ 0.00118578
0.00%
--
0.00%
$ 71.20K
$ 20.48
22
BOTIFY
BOTIFY
BOTIFY
$ 4.425E-5
-0.02%
+0.90%
+0.29%
$ 44.23K
--
23
BOUNCY BALL of OFiD Fun
BOUNCY BALL of OFiD Fun
E𝕏PB
$ 2.348E-5
-0.04%
-1.10%
-0.09%
$ 23.47K
--
24
Dmarketplace
Dmarketplace
$DMP
$ 2.35973E-7
0.00%
+1.70%
+1.48%
$ 21.94K
--
25
CC0 COMPANY
CC0 COMPANY
CC0COMPANY
$ 3.692E-5
+0.44%
+1.00%
-17.75%
$ 21.21K
--
26
Ikon
Ikon
IKON
$ 1.462E-5
0.00%
+1.50%
+4.28%
$ 14.61K
--
27
MBD Financials
MBD Financials
MBD
$ 3.79534E-7
0.00%
-38.70%
0.00%
$ 12.55K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Comercio electrónico y por qué son populares?
Los tokens de Comercio electrónico representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 27 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $98.69M.
¿Cuál es el token de Comercio electrónico con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Comercio electrónico rastreados en MEXC, STMX ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 61.60% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Comercio electrónico están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 27 tokens de Comercio electrónico, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. PCI, AUCTION, OPT se encuentra entre los tokens populares de Comercio electrónico. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Comercio electrónico?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Comercio electrónico es de aproximadamente $98.69M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Comercio electrónico, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.