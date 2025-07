BIST

Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.

NombreBIST

PuestoNo.2234

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.18%

Suministro de circulación57,402,226

Suministro máx.99,000,000

Suministro total99,000,000

Tasa de circulación0.5798%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.36994173,2021-05-18

Precio más bajo0.006156623433934821,2025-04-07

Blockchain públicaETH

IntroducciónBistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.