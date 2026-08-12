Precio de PEPTIDES hoy

El precio actual de PEPTIDES (PEPTI) hoy es $ 0, con una variación del 28.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PEPTI a USD es $ 0 por PEPTI.

PEPTIDES actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 292,654, con un suministro circulante de 978.52M PEPTI. Durante las últimas 24 horas, PEPTI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00101275, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PEPTI experimentó un cambio de +1.63% en la última hora y de +52.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 18.68K.

Información del mercado de PEPTIDES (PEPTI)

Cap de mercado $ 292.65K$ 292.65K $ 292.65K Volumen (24H) $ 18.68K$ 18.68K $ 18.68K Cap. de mercado totalmente diluida $ 292.65K$ 292.65K $ 292.65K Suministro de Circulación 978.52M 978.52M 978.52M Suministro total 978,518,024.430076 978,518,024.430076 978,518,024.430076

La capitalización de mercado actual de PEPTIDES es de $ 292.65K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 18.68K. El suministro circulante de PEPTI es de 978.52M, con un suministro total de 978518024.430076. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 292.65K.