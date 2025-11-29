Precio de Ikon hoy

El precio actual de Ikon (IKON) hoy es $ 0.00021642, con una variación del 0.88% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IKON a USD es $ 0.00021642 por IKON.

Ikon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 214,794, con un suministro circulante de 999.90M IKON. Durante las últimas 24 horas, IKON cotiza entre $ 0.0002128 (bajo) y $ 0.00022369 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00098897, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00009409.

En el corto plazo, IKON experimentó un cambio de +0.99% en la última hora y de -6.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ikon (IKON)

Cap de mercado $ 214.79K$ 214.79K $ 214.79K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 214.79K$ 214.79K $ 214.79K Suministro de Circulación 999.90M 999.90M 999.90M Suministro total 999,895,975.0953307 999,895,975.0953307 999,895,975.0953307

La capitalización de mercado actual de Ikon es de $ 214.79K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de IKON es de 999.90M, con un suministro total de 999895975.0953307. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 214.79K.