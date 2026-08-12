Precio de BOTIFY hoy

El precio actual de BOTIFY (BOTIFY) hoy es $ 0, con una variación del 0.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOTIFY a USD es $ 0 por BOTIFY.

BOTIFY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 44,305, con un suministro circulante de 999.59M BOTIFY. Durante las últimas 24 horas, BOTIFY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.057393, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOTIFY experimentó un cambio de +0.25% en la última hora y de -1.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BOTIFY (BOTIFY)

Cap de mercado $ 44.31K$ 44.31K $ 44.31K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 44.31K$ 44.31K $ 44.31K Suministro de Circulación 999.59M 999.59M 999.59M Suministro total 999,590,524.706277 999,590,524.706277 999,590,524.706277

La capitalización de mercado actual de BOTIFY es de $ 44.31K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOTIFY es de 999.59M, con un suministro total de 999590524.706277. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 44.31K.