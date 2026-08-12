Precio de Optio hoy

El precio actual de Optio (OPT) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OPT a USD es $ 0 por OPT.

Optio actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,271,642, con un suministro circulante de 17.25B OPT. Durante las últimas 24 horas, OPT cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03491861, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OPT experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 102.83.

Información del mercado de Optio (OPT)

Cap de mercado $ 11.27M$ 11.27M $ 11.27M Volumen (24H) $ 102.83$ 102.83 $ 102.83 Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.69M$ 12.69M $ 12.69M Suministro de Circulación 17.25B 17.25B 17.25B Suministro total 19,413,790,767.20857 19,413,790,767.20857 19,413,790,767.20857

La capitalización de mercado actual de Optio es de $ 11.27M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 102.83. El suministro circulante de OPT es de 17.25B, con un suministro total de 19413790767.20857. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.69M.