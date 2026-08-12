Precio de MBD Financials hoy

El precio actual de MBD Financials (MBD) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MBD a USD es $ 0 por MBD.

MBD Financials actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,554.18, con un suministro circulante de 25.95B MBD. Durante las últimas 24 horas, MBD cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01405084, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MBD experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MBD Financials (MBD)

Cap de mercado $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K Suministro de Circulación 25.95B 25.95B 25.95B Suministro total 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MBD Financials es de $ 12.55K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MBD es de 25.95B, con un suministro total de 40000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.18K.