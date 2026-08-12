Precio de CC0 COMPANY hoy

El precio actual de CC0 COMPANY (CC0COMPANY) hoy es $ 0, con una variación del 2.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CC0COMPANY a USD es $ 0 por CC0COMPANY.

CC0 COMPANY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,261, con un suministro circulante de 574.53M CC0COMPANY. Durante las últimas 24 horas, CC0COMPANY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00354715, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CC0COMPANY experimentó un cambio de +0.36% en la última hora y de -22.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CC0 COMPANY (CC0COMPANY)

Cap de mercado $ 21.26K$ 21.26K $ 21.26K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 37.01K$ 37.01K $ 37.01K Suministro de Circulación 574.53M 574.53M 574.53M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de CC0 COMPANY es de $ 21.26K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CC0COMPANY es de 574.53M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 37.01K.