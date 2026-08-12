Precio de HAVA hoy

El precio actual de HAVA (HAVA) hoy es $ 2.21, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HAVA a USD es $ 2.21 por HAVA.

HAVA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,850,830, con un suministro circulante de 4.00M HAVA. Durante las últimas 24 horas, HAVA cotiza entre $ 2.21 (bajo) y $ 2.22 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.26, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.599564.

En el corto plazo, HAVA experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de +0.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.73K.

Información del mercado de HAVA (HAVA)

Cap de mercado $ 8.85M$ 8.85M $ 8.85M Volumen (24H) $ 3.73K$ 3.73K $ 3.73K Cap. de mercado totalmente diluida $ 44.25M$ 44.25M $ 44.25M Suministro de Circulación 4.00M 4.00M 4.00M Suministro total 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

La capitalización de mercado actual de HAVA es de $ 8.85M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.73K. El suministro circulante de HAVA es de 4.00M, con un suministro total de 20000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 44.25M.