Precio de Shack Token hoy

El precio actual de Shack Token (SHACK) hoy es $ 0.01329616, con una variación del 7.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHACK a USD es $ 0.01329616 por SHACK.

Shack Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,972,901, con un suministro circulante de 450.78M SHACK. Durante las últimas 24 horas, SHACK cotiza entre $ 0.01322223 (bajo) y $ 0.0144333 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03822927, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00495461.

En el corto plazo, SHACK experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de +14.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Shack Token (SHACK)

Cap de mercado $ 5.97M$ 5.97M $ 5.97M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.25M$ 13.25M $ 13.25M Suministro de Circulación 450.78M 450.78M 450.78M Suministro total 999,993,997.832239 999,993,997.832239 999,993,997.832239

La capitalización de mercado actual de Shack Token es de $ 5.97M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHACK es de 450.78M, con un suministro total de 999993997.832239. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.25M.