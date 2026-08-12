Precio de Bistroo hoy

El precio actual de Bistroo (BIST) hoy es $ 0.00118578, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BIST a USD es $ 0.00118578 por BIST.

Bistroo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 71,197, con un suministro circulante de 50.78M BIST. Durante las últimas 24 horas, BIST cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.257443, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00117732.

En el corto plazo, BIST experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 20.48.

Información del mercado de Bistroo (BIST)

Cap de mercado $ 71.20K$ 71.20K $ 71.20K Volumen (24H) $ 20.48$ 20.48 $ 20.48 Cap. de mercado totalmente diluida $ 118.58K$ 118.58K $ 118.58K Suministro de Circulación 50.78M 50.78M 50.78M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bistroo es de $ 71.20K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 20.48. El suministro circulante de BIST es de 50.78M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 118.58K.