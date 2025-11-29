Precio de VERONICA by Virtuals hoy

El precio actual de VERONICA by Virtuals (VERONICA) hoy es --, con una variación del 2.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VERONICA a USD es -- por VERONICA.

VERONICA by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 456,115, con un suministro circulante de 1.00B VERONICA. Durante las últimas 24 horas, VERONICA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00233193, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VERONICA experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +5.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de VERONICA by Virtuals (VERONICA)

Cap de mercado $ 456.12K$ 456.12K $ 456.12K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 456.12K$ 456.12K $ 456.12K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de VERONICA by Virtuals es de $ 456.12K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VERONICA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 456.12K.