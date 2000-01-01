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Principales tokens de Ecosistema Cronos por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Cronos. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 57.86M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,732.97
+0.13%
-0.15%
-1.57%
$ 7.44B
$ 7.79
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.691
+0.08%
+3.45%
+6.47%
$ 5.73B
$ 113.37K
4
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05307
+0.24%
+0.62%
-5.94%
$ 1.24B
$ 1.09M
5
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.997
+0.04%
+0.02%
+0.10%
$ 493.18M
$ 5.49K
6
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 456.83M
$ 20.09M
7
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00124083
+0.40%
-0.00%
-9.91%
$ 124.08M
$ 12.19K
8
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,899.87
+0.15%
+0.01%
-0.21%
$ 35.25M
$ 230.99K
9
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.07794E-7
-0.20%
+0.10%
-12.83%
$ 35.18M
--
10
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999764
-0.22%
+0.00%
-0.12%
$ 32.39M
$ 4.67M
11
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002691
+0.15%
+1.05%
-6.33%
$ 26.90M
$ 3.08T
12
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04677585
+0.13%
-0.01%
-13.52%
$ 26.67M
$ 506.65K
13
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,882.01
-0.11%
+0.00%
-1.20%
$ 13.96M
$ 381.69K
14
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 2.722E-5
+0.29%
-0.40%
-7.51%
$ 9.83M
--
15
ALI
ALI
ALI
$ 0.001049
+1.25%
+0.29%
-2.14%
$ 9.58M
$ 8.73M
16
Capybara Nation
Capybara Nation
BARA
$ 9.0695E-8
+0.43%
-0.80%
-13.34%
$ 9.07M
--
17
Crob Mob
Crob Mob
CROB
$ 0.00662583
0.00%
--
-13.52%
$ 6.63M
$ 1.57
18
Tectonic
Tectonic
TONIC
$ 1.3301E-8
-0.05%
+1.30%
-7.37%
$ 4.09M
--
19
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.00093708
+6.45%
+0.03%
-3.47%
$ 2.21M
$ 15.71K
20
Coupon Assets
Coupon Assets
CA
$ 0.21605
0.00%
+0.14%
+0.08%
$ 2.09M
$ 383.70K
21
Loaf Token
Loaf Token
LOAF
$ 0.00345196
0.00%
--
-12.85%
$ 1.73M
$ 120.03
22
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001695
+0.30%
+0.06%
-1.97%
$ 1.62M
$ 32.08T
23
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0.00179179
-5.51%
-0.06%
-21.83%
$ 1.56M
$ 12.32K
24
Veno Finance
Veno Finance
VNO
$ 0.0027508
+0.35%
-0.04%
-15.97%
$ 1.47M
$ 1.60K
25
CRONUS
CRONUS
CRONUS
$ 0.00105152
0.00%
-0.01%
-15.56%
$ 1.05M
$ 1.18K
26
Mistery
Mistery
MERY
$ 2.16E-6
-0.46%
-0.10%
-14.62%
$ 907.68K
--
27
Wolfies
Wolfies
PACK
$ 7.72E-5
+0.47%
-0.60%
-1.81%
$ 858.64K
--
28
Xitcoin
Xitcoin
$XTC
$ 0.00015255
+0.01%
+0.00%
-8.41%
$ 800.88K
$ 505.77
29
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EOP
$ 0.00077298
0.00%
--
-10.12%
$ 772.98K
$ 24.70
30
H2 Finance
H2 Finance
$H2
$ 9.265E-5
+0.59%
-3.30%
-9.40%
$ 687.15K
--
31
Cronos ID
Cronos ID
CROID
$ 0.0034408
+0.18%
+0.01%
-13.20%
$ 592.40K
$ 1.50K
32
Ferro
Ferro
FER
$ 8.085E-5
+0.07%
-3.40%
-6.15%
$ 411.92K
--
33
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0.0003644
0.00%
-0.01%
-12.99%
$ 364.40K
$ 25.51
34
Ballies
Ballies
BALL
$ 0.01038578
0.00%
--
-13.18%
$ 325.75K
$ 588.26
35
Obsidian
Obsidian
OBS
$ 3.176E-5
0.00%
-1.00%
-8.74%
$ 316.67K
--
36
Minted
Minted
MTD
$ 0.00163429
-0.08%
-0.00%
-7.93%
$ 302.68K
$ 565.95
37
Crogecoin
Crogecoin
CROGE
$ 0.00020526
0.00%
-0.00%
-15.74%
$ 205.26K
$ 64.90
38
Croakey
Croakey
CROAK
$ 1.94E-6
0.00%
-15.90%
-23.92%
$ 193.83K
--
39
RadioShack
RadioShack
RADIO
$ 3.738E-5
0.00%
-2.10%
-1.29%
$ 128.53K
--
40
puush da button
puush da button
PUUSH
$ 1.5869E-8
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-13.36%
$ 126.95K
--
41
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00781549
-0.04%
0.00%
-5.97%
$ 126.10K
$ 490.68
42
InoAi
InoAi
INO
$ 0.0001176
0.00%
-0.02%
-11.59%
$ 117.60K
$ 2.30K
43
ryoshi with knife
ryoshi with knife
RYOSHI
$ 1.17219E-10
+0.49%
-0.80%
-12.45%
$ 91.17K
--
44
FORTUNE FAVOURS THE BRAVE
FORTUNE FAVOURS THE BRAVE
FFTB
$ 9.06992E-7
0.00%
-2.70%
-15.23%
$ 90.47K
--
45
Make CRO Great Again
Make CRO Great Again
MCGA
$ 7.221E-5
0.00%
-2.10%
-58.08%
$ 72.21K
--
46
Cronos Legends
Cronos Legends
CLG
$ 155.64
0.00%
-0.04%
-4.10%
$ 46.73K
$ 450.45
47
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0.00010208
+0.89%
0.00%
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$ 42.36K
$ 168.55
48
Bored Candy City
Bored Candy City
CANDY
$ 0.00017106
0.00%
+0.05%
+10.98%
$ 40.46K
$ 49.53
49
Awoo
Awoo
AWOO
$ 7.912E-5
0.00%
-0.70%
+2.61%
$ 39.56K
--
50
Todin
Todin
TDN
$ 0.00020265
0.00%
+0.07%
-10.36%
$ 36.83K
$ 916.09

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Cronos y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Cronos representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 60 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $90.57B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Cronos con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Cronos rastreados en MEXC, VIES ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 18.50% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Cronos están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 60 tokens de Ecosistema Cronos, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, WBTC, LINK se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Cronos. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Cronos?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Cronos es de aproximadamente $90.57B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Cronos, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.