Precio de Cronos Legends hoy

El precio actual de Cronos Legends (CLG) hoy es $ 89.62, con una variación del 6.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLG a USD es $ 89.62 por CLG.

Cronos Legends actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 29,945, con un suministro circulante de 334.15 CLG. Durante las últimas 24 horas, CLG cotiza entre $ 89.63 (bajo) y $ 95.34 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 474.6, mientras que el mínimo histórico fue $ 52.75.

En el corto plazo, CLG experimentó un cambio de -0.13% en la última hora y de +18.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Cronos Legends (CLG)

Cap de mercado $ 29.95K$ 29.95K $ 29.95K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 42.83K$ 42.83K $ 42.83K Suministro de Circulación 334.15 334.15 334.15 Suministro total 477.9525 477.9525 477.9525

La capitalización de mercado actual de Cronos Legends es de $ 29.95K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CLG es de 334.15, con un suministro total de 477.9525. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 42.83K.