Precio de Obsidian hoy

El precio actual de Obsidian (OBS) hoy es $ 0, con una variación del 0.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OBS a USD es $ 0 por OBS.

Obsidian actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 316,470, con un suministro circulante de 9.97B OBS. Durante las últimas 24 horas, OBS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OBS experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -9.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Obsidian (OBS)

Cap de mercado $ 316.47K$ 316.47K $ 316.47K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 316.47K$ 316.47K $ 316.47K Suministro de Circulación 9.97B 9.97B 9.97B Suministro total 9,970,453,452.428427 9,970,453,452.428427 9,970,453,452.428427

La capitalización de mercado actual de Obsidian es de $ 316.47K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OBS es de 9.97B, con un suministro total de 9970453452.428427. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 316.47K.