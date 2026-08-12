Precio de Bored Candy City hoy

El precio actual de Bored Candy City (CANDY) hoy es $ 0, con una variación del 4.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CANDY a USD es $ 0 por CANDY.

Bored Candy City actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 40,459, con un suministro circulante de 236.51M CANDY. Durante las últimas 24 horas, CANDY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.392616, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CANDY experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +11.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 49.53.

Información del mercado de Bored Candy City (CANDY)

Cap de mercado $ 40.46K$ 40.46K $ 40.46K Volumen (24H) $ 49.53$ 49.53 $ 49.53 Cap. de mercado totalmente diluida $ 40.46K$ 40.46K $ 40.46K Suministro de Circulación 236.51M 236.51M 236.51M Suministro total 236,508,620.0653834 236,508,620.0653834 236,508,620.0653834

La capitalización de mercado actual de Bored Candy City es de $ 40.46K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 49.53. El suministro circulante de CANDY es de 236.51M, con un suministro total de 236508620.0653834. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 40.46K.