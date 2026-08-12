Precio de Elk Finance hoy

El precio actual de Elk Finance (ELK) hoy es $ 0.00778724, con una variación del 1.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ELK a USD es $ 0.00778724 por ELK.

Elk Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 125,637, con un suministro circulante de 16.13M ELK. Durante las últimas 24 horas, ELK cotiza entre $ 0.00766677 (bajo) y $ 0.00802895 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 6.03, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00738493.

En el corto plazo, ELK experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de -5.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 434.72.

Información del mercado de Elk Finance (ELK)

Cap de mercado $ 125.64K$ 125.64K $ 125.64K Volumen (24H) $ 434.72$ 434.72 $ 434.72 Cap. de mercado totalmente diluida $ 330.36K$ 330.36K $ 330.36K Suministro de Circulación 16.13M 16.13M 16.13M Suministro total 42,424,242.0 42,424,242.0 42,424,242.0

La capitalización de mercado actual de Elk Finance es de $ 125.64K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 434.72. El suministro circulante de ELK es de 16.13M, con un suministro total de 42424242.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 330.36K.